Мосгорсуд отменил возвращение дела «Седьмой студии» Серебренникова в прокуратуру

Мосгорсуд отменил возвращение дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру.

«Постановление Мещанского суда Москвы от 11 сентября в части возврата уголовного дела генеральному прокурору, отменить: вернуть дело в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда», — говорится в решении Мосгорсуда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 11 сентября суд по ходатайству и собственной инициативе вернул дело в прокуратуру, в связи с тем, что в обвинительном заключении отсутствуют данные, указывающие, в чем именно заключалась противоправность действий.

Также была отменена мера пресечения всем фигурантам данного дела.

Адвокат одного из них Юрий Лысенко прокомментировал решение суда, отметив, что оно было вынесено справедливо. По словам правозащитника, в обвинительном заключении должны были быть изложены обстоятельства совершения преступления, в то время как в действительности в нем отсутствовали данные, указывающие, в чем именно заключалась противоправных действий.