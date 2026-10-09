Прокуратура отменила возбуждение дела против следователя по делу Лерчек

Решение касается разбирательства об исчезновении ювелирных изделий блогера.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении следователя Никиты Тулупова, расследовавшего дело о пропаже украшений блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
В тот же день Тулупов не признал вину. Следствие ранее выступило с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. При этом Басманный суд Москвы отказался удовлетворить соответствующее требование.
По версии следствия, Тулупов мог подменить дорогостоящие ювелирные изделия, принадлежавшие Чекалиной.
Следственные органы 7 февраля изъяли у блогера ювелирные изделия и наличные на общую сумму 46 миллионов рублей. Во время обыска в доме Чекалиной обнаружили 22 комплекта украшений, в том числе изделия брендов Graff, Van Cleef & Arpels и Cartier.
Гагаринский суд Москвы 31 июля приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и назначил ей штраф. До вступления приговора в законную силу в отношении блогера сохранялся запрет определенных действий. Об этом сообщалось в материалах дела от 6 августа.
Отдельные вопросы возникли и вокруг размера финансового взыскания. Адвокат Чекалиной Константин Третьяков 19 августа заявил о намерении добиться пересчета штрафа в размере 763,5 миллиона рублей. По его словам, при определении суммы учитывались доходы блогера за период с 2017 по 2022 год, когда ограничения на ведение деятельности в социальных сетях отсутствовали.
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