Разбившийся в Германии F-16 принадлежал вооруженным силам США

Разбившийся в округе Трир-Саарбург в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, что в Германии, истребитель F-16 принадлежал вооруженным силам США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВВС Германии.
#8tung Aktuell kommt es wegen eines #Flugzeugabsturz zu einem #Polizei - und #Rettungsdienst #Einsatz im Bereich #Zemmer-Rodt— Polizei Trier (@PolizeiTrier) October 8, 2019
Wir berichten, sobald wir mehr wissen.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что крушение истребителя произошло днем во вторник, 8 октября. По предварительной информации, пилоту удалось катапультироваться.
Издание Bild сообщает, что катастрофа произошла в районе леса. Там сейчас ведется поисково-спасательная операция.