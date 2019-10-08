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Разбившийся в Германии F-16 принадлежал вооруженным силам США

, 17:37 19

Крушение истребителя произошло в округе Трир-Саарбург в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Фото: ТАСС / Zuma

Разбившийся в округе Трир-Саарбург в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, что в Германии, истребитель F-16 принадлежал вооруженным силам США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВВС Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крушение истребителя произошло днем во вторник, 8 октября. По предварительной информации, пилоту удалось катапультироваться.

Издание Bild сообщает, что катастрофа произошла в районе леса. Там сейчас ведется поисково-спасательная операция.

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