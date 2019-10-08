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  4. В Москве прошла ежегодная конференция День бренда

В Москве прошла ежегодная конференция День бренда

, 21:10 Эфирная новость 25

В ходе встречи специалисты обсудили актуальные проблемы маркетинга и рекламы.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Москве сегодня — День бренда. Это ежегодная конференция, на которой обсуждают актуальные проблемы маркетинга и рекламы. Сейчас в центре внимания — современное состояние отрасли. И то, смогут ли бренды использовать замедление темпов роста как отправную точку — и совершить рывок. Опытом поделились те, кому это уже удалось.

«Три года стагнации. Три года устойчивого роста. За это время наша выручка выросла на 170 процентов. И сегодня мы как медиакомпания является лидером по доле аудитории на этом рынке. И наша доля аудитории тоже выросла практически на 90 процентов», — заявила генеральный директор Национальной Медиа Группы Ольга Паскина.

Маркетологи и рекламные специалисты представят на конференции лучшие кейсы, технологические решения и тренды российских маркетинговых коммуникаций и построения брендов.

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