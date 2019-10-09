В Чебоксарах набирает обороты проект «Экспресс-бабушки»

То, что деньги совсем не главное в жизни – доказали в Чувашии. Там с успехом работает единственный в стране социальный проект «Экспресс-бабушки».

Команда волонтеров серебряного возраста абсолютно бесплатно помогает одиноким мамам с детьми или многодетным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Для женщин пожилого возраста это возможность быть полезными и нужными. Сейчас в команде не стареющих душой 42 пенсионерки, и все бабушки нарасхват.

С участницами необычного проекта познакомился Александр Сиротин.