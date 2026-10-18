«Франция горит»: Трамп призвал навести порядок, пока не стало слишком поздно

Трамп призвал власти Франции закрыть границы и навести порядок, пока не поздно

Президент США Дональд Трамп обратился к властям Франции с призывом. Он поделился своими мыслями в социальной сети Truth Social.

«Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей, чьи сердца полны ненависти, разбила вдребезги эту некогда великую страну. Закройте границы и возьмите ситуацию под контроль, пока не стало слишком поздно!» — написал американский лидер.

Напомним, что накануне, в субботу, правоохранители Франции задержали более 270 человек в ходе масштабных демонстраций, охвативших страну. Францию захлестнула новая волна протестов — в числе причин подорожание и экономический курс властей. Министерство внутренних дел страны информирует, что ведомству известно о 500 запланированных акциях по всей территории Франции.

После массовых протестов и беспорядков во Франции Макрон наконец решился обратиться к французам — выступление запланировано на ночью Накануне он посетил концерт Селин Дион и опубликовал пост с угрозами в адрес виновных в вандализме. По словам французского лидера, причастные к беспорядкам будут наказаны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Трамп потребовал у главы киевского режима проведение выборов. Американский лидер сделал первое подобное заявление за четыре года — с начала СВО в 2022 году.

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