«Делают то, что надо»: Зара рассказала, как наказывает провинившихся сыновей

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 63 0

Певица применяет проверенную временем «технику».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Певица Зара рассказала, что наказывает сыновей чувством вины

Заслуженная артистка России Зара рассказала, что воспитывает сыновей строго, но в качестве наказания использует угрызения совести. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на гала-концерте «Белая трость».

«Я строгая, никто не верит, но я очень строгая. Я могу, если я вижу, что (Дети. — Прим. ред.) не слышат меня и приносят плохую оценку, когда я предупреждала уделить внимание, например, тому или иному литературному произведению, я могу и сказать: «Как так-то? Это же основа основ!» — рассказала она.

Отвечая на вопрос, в чем заключается наказание, певица пояснила, что старается вызвать у детей чувство вины.

«Вы знаете, только угрызениями совести. Я стараюсь вызвать угрызения совести. Я говорю о том, что я делаю все, чтобы ты ни в чем не нуждался. А ты не можешь проконтролировать какие-то вот такие мелочи, поверь, что они очень важны. Вот этот момент они потом уже как-то так замыкаются и потом делают то, что надо», — сказала Зара.

В 2008 году Зара вышла замуж за начальника Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергея Иванова. 7 мая 2010 года у Зары и Сергея Иванова родился сын Даниил, а 9 апреля 2012 года — сын Максим. В 2016 году супруги развелись.

Даниилу уже 16 лет, а Максиму — 14 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженная артистка России Зара на концерте заявила, что не испытывает страха перед возрастом. По ее словам, сегодня она чувствует себя реализованной и как женщина, и как артистка. Певица отметила, что ее уже ничего не пугает, поскольку она состоялась в обоих качествах. Она также напомнила, что является матерью двоих сыновей, которых охарактеризовала как классных пацанов, и имеет звание заслуженной артистки России.

При этом Зара не скрывает, что с годами следить за собой становится труднее. Она указала, что с каждым годом тяжелее держать вес и избегать морщинок, и в шутку заметила, что хороший свет помогает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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