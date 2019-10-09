  1. Пятый канал
  4. Майли Сайрус попала в больницу из-за инфекционного заболевания гортани

Майли Сайрус попала в больницу из-за инфекционного заболевания гортани

, 7:56 Фото 1 101

Поп-звезда планирует покинуть медучреждение, как можно быстрее — ей нужно присутствовать на благотворительной акции.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @mileycyrus

Популярная американская поп-звезда Майли Сайрус поделилась в Instagram серией фотографий из больницы. В медучреждение известная певица попала, предположительно, из-за тонзиллита — инфекционного заболевания гортани.

На снимках видно, что звезде поставили капельницу и прописали постельный режим. Друзья и близкие исполнительницы не бросили певицу в беде и, навестив ее, оставили множество букетов цветов в палате и осыпали больничную койку поп-дивы лепестками роз.

«Попытка излечиться как можно быстрее, чтобы дойти до Gorillapalooza в эти выходные!» — подписала одно из фото знаменитость.

Instagram @mileycyrus

Gorillapalooza — это благотворительная акция, которая должна пройти в эти выходные на концертной площадке Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе. На мероприятии будут собирать средства в поддержку вымирающих горилл. Помимо Майли Сайрус там выступят английский актер Джеймс Коден, американские певец Бруно Марс и другие популярные знаменитости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Майли Сайрус в бикини показала, как пережить расставание.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.87
0.04 71.24
0.09
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!

Последние новости

8:51
Два парня и две девушки разбились в ДТП под Волгоградом
8:40
«Слезы проступили!»: Светлана Сурганова снялась в клипе с 84-летней мамой
8:29
За аварию с БТР жительница Курска отсудила у Минобороны 900 тысяч
8:17
В Брянске находчивые бизнесмены продавали бесплатные места на кладбище
8:08
В сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
8:01
Оскандалившаяся чиновница из Иркутской области теперь работает в музее

Сейчас читают

Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже
Сергей Жуков выложил в сеть фото обнаженной жены в честь дня ее рождения

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев