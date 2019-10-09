Майли Сайрус попала в больницу из-за инфекционного заболевания гортани

Популярная американская поп-звезда Майли Сайрус поделилась в Instagram серией фотографий из больницы. В медучреждение известная певица попала, предположительно, из-за тонзиллита — инфекционного заболевания гортани.

На снимках видно, что звезде поставили капельницу и прописали постельный режим. Друзья и близкие исполнительницы не бросили певицу в беде и, навестив ее, оставили множество букетов цветов в палате и осыпали больничную койку поп-дивы лепестками роз.

«Попытка излечиться как можно быстрее, чтобы дойти до Gorillapalooza в эти выходные!» — подписала одно из фото знаменитость.

Instagram @mileycyrus

Gorillapalooza — это благотворительная акция, которая должна пройти в эти выходные на концертной площадке Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе. На мероприятии будут собирать средства в поддержку вымирающих горилл. Помимо Майли Сайрус там выступят английский актер Джеймс Коден, американские певец Бруно Марс и другие популярные знаменитости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Майли Сайрус в бикини показала, как пережить расставание.