ФСБ предложила на пять лет запретить выезд за рубеж для бывших сотрудников

Депутаты Госдумы могут принять в первом чтении законопроект, который запретит экс-сотрудникам ФСБ России выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения.

Законодательную инициативу уже одобрил профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Его глава Леонид Калашников сказал, что депутаты проголосуют за законопроект уже 17 октября.

Утоняется, что экс-сотруднику ФСБ могут запретить выезд за рубеж после увольнения, если в отношении него «существует опасность недружелюбных действий» со стороны иностранных госорганов, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп.

Как пишет «Коммерсантъ», законопроект предложила сама ФСБ. Депутаты полагают, что его принятие не вызовет неприятия у сотрудников службы, поскольку подавляющее большинство из них уже не может выезжать за рубеж из-за закона «О гостайне».

Как сообщал 5-tv.ru, ранее сотрудники ФСБ совместно с коллегами из ФТС задержали грузовик с почти 500 килограммами гашиша. Машина направлялась в Россию из Латвии.