В Псковской области задержали грузовик с почти 500 кг гашиша

Псковские таможенники на российско-латвийской границе обнаружили в грузовике почти полтонны гашиша. Машина направлялась в Россию. Партию наркотиков тщательно замаскировали — их везли под видом косметических средств.

«Оперативные сотрудники таможни и ФСБ России по Псковской области обнаружили в топливном баке тайник с 46-ю упаковками пластичного вещества коричневого цвета. По заключению эксперта, обнаруженное вещество является гашишем», — заявила сотрудник Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС РФ Анастасия Симдянова.

Водителя взяли под стражу. Сейчас ищут тех, кому предназначались наркотики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что контрабандисты в Иркутске по фиктивным договорам продавали лес в Афганистан.