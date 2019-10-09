ДНР и ЛНР выпустили ракеты, означающие старт отвода сил в Донбассе согласно Минским соглашениям. Разведение сил должно будет проходить в течение трех дней.

Белая ракета, сигнализирующая готовность к разведению сил у Петровского, была выпущена представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в полдень в среду, 9 октября.

В это же время аналогичные действия в районе Золотого осуществили ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Не получив ответа от ВСУ, они выпустили белую ракету во второй раз.

Согласно договоренностям, в случае ответа со стороны украинских силовиков будет выпущена зеленая ракета и начат отвод войск.

В свою очередь незадолго до начала согласованного мероприятия ВСУ вели стрельбу около Петровского.