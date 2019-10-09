Вера Брежнева поддержала премьеру клипа с участием «соперницы»

Вера Брежнева продемонстрировала, что она выше досужих сплетен, приписавших ее мужу Константину Меладзе роман с солисткой группы «ВИА Гра» Эикой Герцег. Певица поддержала премьеру клипа коллектива и выложила его фрагмент на своей странице Instagram, а также представила всех, кто над ним работал.

«Когда я слышу музыку… У нас ОГНЕННАЯ премьера», — подписала ролик Брежнева.

В комментариях поклонники Веры, которая, по общему мнению, была участницей «золотого состава» «ВИА Гры», естественно, принялись сравнивать девушек.

«Кстати, немного напоминает золотой состав Виагры… Эрика — Вера, Ольга — Надежда, Ульяна — Анна… Клип огненный!..»

«Девочки, конечно, нормальные, но до Веры весьма далеко!!! Во всех ипостасях».

«Седокова, Брежнева, Грановская — золотой состав!!! Самый лучший и секси!!! Остальные все нооооооль! Извините, девочки, но это правда жизни!»

«Нет, нашу Верочку не променяем ни на каких клонов!»

«О! Премьера! Отсюда и слухи что у Константина Меладзе роман с Эрикой…», — пишут фанаты Брежневой.

Как писал 5-tv.ru, слухи о том, что отношения между участницей «ВИА Гры» и продюсером группы Константином Меладзе не ограничиваются только совместной работой, появились в сентябре. Директор Эрики категорически эти домыслы опроверг. Как и супруга композитора Вера Брежнева. Она иронично написала, что «восхищается способностями мужа», который успевает руководить офисом, курировать пять проектов, участвовать в шоу «Голос», писать песни, снимать клипы, заниматься детьми, заботиться о семье и еще «погуливать с Эрикой».