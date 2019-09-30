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«Полный абсурд»: Директор Эрики Герцег опровергла ее роман с Константином Меладзе

, 23:08 Эксклюзивное интервью 138

Представитель солистки группы «ВИА Гра» прокомментировала слухи, распространившиеся в сети, по поводу любовных отношений между певицей и продюсером.

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Фото, видео: Instagram @meladzemusic; 5-tv.ru

Директор солистки группы «ВИА Гра» Эрики Герцег прокомментировала слухи о романе певицы с продюсером музыкального коллектива Константином Меладзе. Поклонники предположили, что он якобы закрутил роман со своей подопечной в то время, когда в отношениях с супругой Верой Брежневой наступил разлад. Артистка даже удалила совместные фотографии с мужем из соцсетей, что дало фанатам повод думать о возможной неверности Меладзе.

Однако, по словам директора Герцег, информация, распространившаяся в интернете, не соответствует действительности.

«Такие слухи появляются, мне кажется, касаемо огромного количества людей. И мне кажется, это знаете, как постоянно изъезженная шутка, причем абсолютно неактуальная. Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет. Естественно никакой речи о личных отношениях Эрики с Константином никогда не было, нет и не будет», — отметила Дарья.

По словам директора певицы, Эрика и Константин действительно поддерживают хорошие отношения, однако они ограничиваются только работой. Солистка «ВИА Гры» не скрывает, что уважает продюсера, но о любовной связи между ними не может быть и речи, убеждена представитель звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» Джанабаева ушла от Константина Меладзе.

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