«Восхищаюсь способностями мужа»: Брежнева отреагировала на слухи о неверности Меладзе

Известная российская поп-исполнительница Вера Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга Константина Меладзе с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Заметив, что певица удалила из соцсетей совместные снимки с мужем, поклонники предположили, что в звездной семье наступил разлад, и воспользовавшись моментом, продюсер закрутил роман со своей подопечной.

Впрочем, по словам Брежневой, у ее супруга попросту нет времени на то, чтобы «погуливать с Эрикой». На своей странице в Instagram артистка разместила новый пост, в котором высмеяла распространившиеся сплетни и развеяла слухи вокруг жизни Меладзе. Звезда рассказала о распорядке дня своего мужа и дала фанатам понять, что в напряженном графике продюсера нет места для свиданий на стороне.

Instagram @ververa

« В очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом, курировать пять своих проектов, быть наставником в „Голосе“, писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы — регулярно разводиться и погуливать с Эрикой! », — иронично заметила теледива.

В свою очередь, подписчики предположили, что Брежнева может не знать об изменах Меладзе, поскольку безоговорочно доверяет своему супругу. Пользователи посоветовали артистке быть бдительнее и проверить информацию, появившуюся в прессе.

«Кстати, всегда не просто так пресса пишет, было что-то точно»;

«Ну, не знаю…дыма без огня не бывает», — поделились мнением комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Эрики Герцег опровергла слухи о ее романе с Константином Меладзе.