«Восхищаюсь способностями мужа»: Брежнева отреагировала на слухи о неверности Меладзе

Известная российская поп-исполнительница Вера Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга Константина Меладзе с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Заметив, что певица удалила из соцсетей совместные снимки с мужем, поклонники предположили, что в звездной семье наступил разлад, и воспользовавшись моментом, продюсер закрутил роман со своей подопечной.
Впрочем, по словам Брежневой, у ее супруга попросту нет времени на то, чтобы «погуливать с Эрикой». На своей странице в Instagram артистка разместила новый пост, в котором высмеяла распространившиеся сплетни и развеяла слухи вокруг жизни Меладзе. Звезда рассказала о распорядке дня своего мужа и дала фанатам понять, что в напряженном графике продюсера нет места для свиданий на стороне.
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В свою очередь, подписчики предположили, что Брежнева может не знать об изменах Меладзе, поскольку безоговорочно доверяет своему супругу. Пользователи посоветовали артистке быть бдительнее и проверить информацию, появившуюся в прессе.
«Кстати, всегда не просто так пресса пишет, было что-то точно»;
«Ну, не знаю…дыма без огня не бывает», — поделились мнением комментаторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Эрики Герцег опровергла слухи о ее романе с Константином Меладзе.