В Дрездене и Лейпциге усилили меры безопасности после стрельбы в Галле

Немецкие спецслужбы в эти минуты ищут сообщника «галльского стрелка» — одного из тех, кто отрыл огонь по людям возле синагоги города Галле, это Восточная Германия. Задержан лишь один из стрелявших, второму злоумышленнику удалось скрыться. Вероятнее всего, он хорошо вооружен.

На всех железнодорожных вокзалах и в аэропортах соседних крупных городов, таких как Лейпциг, Дрезден, Магдебург, усилен контроль, перекрыты дороги, местных жителей призывают оставаться дома. Подробности с места событий в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Виталия Чащухина.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео атаки у синагоги в немецком Галле.