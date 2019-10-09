  1. Пятый канал
  4. В Дрездене и Лейпциге усилили меры безопасности после стрельбы в Галле

В Дрездене и Лейпциге усилили меры безопасности после стрельбы в Галле

, 23:04 Эфирная новость 25

У синагоги в Галле произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека. Нападавшие, которых, по предварительным данным, было двое, скрылись с места ЧП.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Немецкие спецслужбы в эти минуты ищут сообщника «галльского стрелка» — одного из тех, кто отрыл огонь по людям возле синагоги города Галле, это Восточная Германия. Задержан лишь один из стрелявших, второму злоумышленнику удалось скрыться. Вероятнее всего, он хорошо вооружен.

На всех железнодорожных вокзалах и в аэропортах соседних крупных городов, таких как Лейпциг, Дрезден, Магдебург, усилен контроль, перекрыты дороги, местных жителей призывают оставаться дома. Подробности с места событий в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Виталия Чащухина.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео атаки у синагоги в немецком Галле.

Читайте также

Опубликовано видео атаки у синагоги в немецком Галле

Вторая по счету стрельба произошла в районе немецкого города Галле
+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.10
0.23 71.45
0.21
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!

Последние новости

0:11
День святого Каллистрата: Что можно и нельзя делать 10 октября
23:52
Видео: Публика высмеяла «накладную грудь» Анджелины Джоли
23:36
Команды РФ и Украины могут встретиться на поле в рамках Евро-2020
23:18
Алла Пугачева анонсировала показ своего юбилейного концерта в кинотеатрах
23:04
В Дрездене и Лейпциге усилили меры безопасности после стрельбы в Галле
22:47
«Принцесса Токсово»: Как экс-участница «Дома-2» стала депутатом в поселке в Ленобласти

Сейчас читают

Айза Анохина показала фото с «мечом Джедая» во рту
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже
«Столько пластики»: Леру Кудрявцеву не узнали на снимке 15-летней давности

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев