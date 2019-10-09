Опубликовано видео атаки у синагоги в немецком Галле

В сети появилось видео атаки на людей у синагоги в немецком городе Галле. Его опубликовала общественная телерадиокомпания MDR.
На кадрах видно, что мужчина выходит из автомобиля и открывает стрельбу. Оружие более похоже на однозарядное ружье, но не автомат, как это сообщалось ранее.
В комментариях пользователи отмечают высокий уровень военной подготовки нападавшего.
Gunner from #Halle pic.twitter.com/lbJQYbqliN— Premysl Czech (@CzechPremysl) October 9, 2019
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате стрельбы погибли два человека. Один из нападавших задержан.