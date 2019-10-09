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  4. Опубликовано видео атаки у синагоги в немецком Галле

Опубликовано видео атаки у синагоги в немецком Галле

, 15:21 Видео 101

В результате стрельбы погибли два человека. Один из нападавших задержан.

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Фото, видео: Twitter @dubisthallede, @m_ziesmann

В сети появилось видео атаки на людей у синагоги в немецком городе Галле. Его опубликовала общественная телерадиокомпания MDR.

На кадрах видно, что мужчина выходит из автомобиля и открывает стрельбу. Оружие более похоже на однозарядное ружье, но не автомат, как это сообщалось ранее.

В комментариях пользователи отмечают высокий уровень военной подготовки нападавшего.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате стрельбы погибли два человека. Один из нападавших задержан.

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