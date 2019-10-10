В Минобороны рассказали об аварийной посадке Ан-12

Военно-транспортный самолет Ан-12 совершил благополучную аварийную посадку в аэропроту «Кольцово», пострадавших нет. Эту информацию РИА Новости официально подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

По данным ведомства, ЧП произошло в 9.12 в четверг, 10 октября. Самолет планово возвращался из Челябинской области. В ЦВО добавили, что причины произошедшего будет устанавливать специальная комиссия ведомства. Предварительно, причиной является «невыход шасси».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ан-12 приземлился на «брюхо» на ВПП аэропорта в Екатеринбурге, после чего произошло возгорание. В настоящее время воздушная гавань временно закрыта.