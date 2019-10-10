В ЛНР вновь выпустили сигнальную ракету, чтобы начать развод сил в Золотом

Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) вновь запустили в небо в поселке Золотое сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность к разведению сил на одном из пилотных участков на линии соприкосновения.

Второй день подряд согласно Минским соглашениям ополченцы предлагают украинским силовикам начать столько необходимый мирный процесс. Накануне в воздух ракеты были выпущены два раза. Ответа от вооруженных сил Украины (ВСУ) так и не последовало.

Как сообщал ранее 5-tv.ru то же самое произошло и в Петровском, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). В итоге, начало процессы было полностью сорвано Киевом.