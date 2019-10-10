  1. Пятый канал
  4. В ЛНР вновь выпустили сигнальную ракету, чтобы начать развод сил в Золотом

В ЛНР вновь выпустили сигнальную ракету, чтобы начать развод сил в Золотом

, 12:09 9

Второй день подряд согласно Минским соглашениям ополченцы предлагают на одном из пилотных участков украинским силовикам начать столько необходимый мирный процесс.

Фото: РИА Новости / Стрингер

Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) вновь запустили в небо в поселке Золотое сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность к разведению сил на одном из пилотных участков на линии соприкосновения.

Второй день подряд согласно Минским соглашениям ополченцы предлагают украинским силовикам начать столько необходимый мирный процесс. Накануне в воздух ракеты были выпущены два раза. Ответа от вооруженных сил Украины (ВСУ) так и не последовало.

Как сообщал ранее 5-tv.ru то же самое произошло и в Петровском, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). В итоге, начало процессы было полностью сорвано Киевом.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.10
0.23 71.45
0.21
Гороскоп на 10 октября: доверьтесь карме, Львы!

Последние новости

12:24
Взрыв прогремел недалеко от аэропорта в австрийском Линце
12:19
Скончалась вдова актера Анатолия Папанова
12:09
В ЛНР вновь выпустили сигнальную ракету, чтобы начать развод сил в Золотом
11:59
Ленин бежал, страна в хаосе: в Эквадоре задержаны сотни участников беспорядков
11:47
Фото: Ким Кардашьян купила в Армении коньяк со своим лицом на бутылке
11:41
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Химках

Сейчас читают

Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Гороскоп на 10 октября: доверьтесь карме, Львы!
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев