«Я не ела неделю…»: Анна Хилькевич ответила на слухи об анорексии

Поклонники актрисы Анны Хилькевич с недавних пор заподозрили кумира в заболевании анорексией. Артистка и сама не отрицает — в последнее время она действительно сбросила вес. Однако свое экстремально быстрое похудение звезда объяснила не желанием выглядеть чересчур худой, а наличием серьезных проблем со здоровьем.

«По поводу моей фигуры и веса, которые так беспокоят некоторых моих подписчиков. Да, я похудела! На три-четыре килограмма. У меня был жуткий энтеровирус, после которого я не ела неделю!» — написала в Instagram знаменитость.

Instagram @annakhilkevich

Сейчас вес Анны Хилькевич составляет 45 килограмм — именно столько актриса весила до первых родов. По словам артистки, она находится в идеальной физической форме. Однако в звезде борются два чувства: с одной стороны, ей приятно, что незнакомые люди проявляют заботу и интересуются ее состоянием здоровья. С другой — такое навязчивое вмешательство в личную жизнь знаменитость просто раздражает.

«Мне почти приятно, что незнакомые мне люди так бдят, что я недобираю вес и мало ем. Но, ребят, можно я сама разберусь? И обойдемся без этих „добрых“ советов! Ведь есть огромное количество тем, кроме моих костей, которые так и хочется перетереть», — заявила Хилькевич.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники заподозрили у Анны Хилькевич анорексию.