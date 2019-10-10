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  4. Поклонники заподозрили у Анны Хилькевич анорексию

Поклонники заподозрили у Анны Хилькевич анорексию

, 10:05 Видео 1 316

Некоторое время назад фоловеры просто заявляли, что актриса слишком худа, а теперь они и вовсе боятся за ее жизнь и здоровье.

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич вместе с дочкой отправилась отдыхать в ОАЭ. Кадрами беззаботного времяпровождения актриса поделилась с подписчиками в Instagram. На видео счастливая отдыхающая плескается на побережье Персидского залива под песню Ар Келли I believe I can fly («Я верю, что могу летать»).

Однако, несмотря на радостный вид Анны, ее поклонники забеспокоились — героиня ролика выглядит заметно исхудавшей. В комментариях фолловеры предположили, что резкая худоба может говорить об анорексии, то есть полном отсутствии аппетита. Как известно, этот синдром сопровождает большинство метаболических и инфекционных заболеваний.

Instagram @annakhilkevich

На предположения фанатов вскоре отреагировала сама Хилькевич.

«Про диагноз „анорексия“, который мне поставили подписчики, я напишу чуть позже. Ведь даже несмотря на недомогание Ариаши нам всем очень хорошо тут. Ношу ребенка все время на руках, сидим в тени или на вилле. Приняли обстоятельства и греемся последний денек. Уже завтра домой», — написала знаменитость.

Такое объяснение временно успокоило поклонников. Тем более что на приложенном к тексту фото актриса выглядит вполне здоровой и довольной заграничным отдыхом.

Оправдываться актрисе за свою стройность перед поклонниками не впервой. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, Хилькевич после обвинений в излишней худобе начала троллить своих поклонников

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