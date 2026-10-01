«Сексуальные шорты»: почему Женя Малахова практически не ела три дня

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 44 0

Артистке пришлось изменить режим питания.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Женя Малахова ради образа для съемок на несколько дней отказалась от еды

Актриса Женя Малахова ради образа для съемок на несколько дней практически отказалась от еды. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на церемонии вручения ресторанной «Плавно премии».

По словам актрисы, стилисты заранее прислали ей короткие шорты, которые она должна была надеть в кадре. Малахова решила соответствовать подготовленному образу и за несколько дней до работы изменила свой привычный режим питания.

«Что, я зря худела три дня под эти шорты? У меня были съемки фильма в Геленджике, и я три дня просто практически ничего не ела, потому что мои стилисты прислали мне короткие сексуальные шорты, и я подумала: я не могу их разочаровать», — рассказала актриса.

В 2015 году состоялся кинодебют Малаховой. Она исполнила роль Жени Комельковой в военной драме Рената Давлетьярова «А зори здесь тихие…».

После этого актриса продолжила сниматься в кино и сериалах. Среди проектов с ее участием — «Зеленая карета», «Донбасс. Окраина», «Операция «Мухаббат», «СМЕРШ», «Виктория», «Манюня», «Банда ЗИГ ЗАГ», «Домовенок Кузя» и «Либидо».

В 2023 году, после перерыва, связанного с рождением детей, Малахова возобновила активную актерскую и музыкальную деятельность.

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