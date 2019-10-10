Перспективы развития спорта обсудят на форуме «Россия-спортивная держава»

В Нижнем Новгороде проходит самый ожидаемый спортивный форум. Руководители различных федераций и международных организаций, тренеры, чемпионы, а также будущие чемпионы — все станут участниками международной площадки «Россия-спортивная держава».

Сегодня на форуме уже подписаны первые контракты. Мероприятие посетил президент России Владимир Путин, который рассказал о своем спортивном прошлом молодому поколению, а также прокомментировал ситуацию вокруг российского спорта.

Сотни квадратных метров экспозиций, три тысячи гостей, десятки стендов. Отдельная выставка посвященная главному грядущему футбольному событию континента. Один из этапов евро 2020 должен пройти в Санкт-Петербурге. И есть все шансы ненадолго вернуть 2018-й с его незабываемой атмосферой чемпионата мира.

Максим Прихода о новых перспективах в спорте.