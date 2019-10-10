Боксеры вручили Путину бриллиантовую перчатку

В Нижнем Новгороде проходит форум «Россия — спортивная держава». В рамках мероприятия президент России Владимир Путин посетил выставку, посвященную спорту, «Современный спорт. Инновации и перспективы» в четверг, 10 октября.

Во время осмотра стенда федерации бокса России Владимир Путин пообщался с бойцами, которые вручили лидеру государства драгоценный презент — «бриллиантовую» боксерскую перчатку. Спортсмены также пригласили российского главу посмотреть на их тренировку.

Кроме этого, президент России оценил стойку, посвященную «Чемпионату Европы по футболу 2020», и российскую экспериментальную разработку «Стань чемпионом». Данная платформа создана для того, чтобы родители детей и подростков от 6 до 12 лет могли узнать о том, в каком спорте их чада могут достичь наивысших результатов. Инновационный программно-аппаратный комплекс для тестирования помогает в определении индивидуальных способностей ребенка в различных видах спорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин осмотрел новый аэропорт Гагарин в Саратове.