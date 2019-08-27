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  4. «Замечательный подарок городу»: Путин осмотрел новый аэропорт Гагарин в Саратове

«Замечательный подарок городу»: Путин осмотрел новый аэропорт Гагарин в Саратове

, 21:48 Видео 8

Воздушная гавань стала второй в новейшей истории России построенной «с нуля» и начала принимать пассажиров 20 августа.

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Фото, видео : Instagram @gagarin.aero, 5-tv.ru

Владимир Путин во вторник, 27 августа, прибыл в Саратов, где осмотрел открывшийся несколько дней назад международный аэропорт Гагарин. Он назвал построенную «с нуля» новую воздушную гавань «замечательным подарком городу».

«Я помню 2012 год, обращение губернатора и свою резолюцию бывшему министру транспорта: „Прошу рассмотреть и поддержать“. Очень приятно, что эта поддержка закончилась таким хорошим результатом. Хочу всех поздравить», — цитирует президента РИА Новости.

Глава государства осмотрел новый пассажирский терминал с пропускной способностью в миллион человек в год, зал регистрации, залы ожидания и выходы на посадку. Кроме того, Владимир Путин познакомился с размещенной в терминале мультимедийной интерактивной экспозицией, рассказывающей о первом полете в космос. Один из ее экспонатов — настоящий спускаемый аппарат «Фотон-М», который привлек особое внимание президента.

В ходе экскурсии по саратовскому аэропорту Владимир Путин отметил, что в ближайшие годы в России должны быть приведены в соответствие с международными стандартами в общей сложности 60 воздушных гаваней.

«У нас на эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов», — сказал президент.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, тестовый пассажирский рейс из Внуково в Гагарин и обратно авиакомпания «Победа» совершила, а 20 августа новый аэропорт начал регулярно принимать пассажиров, в тот же день закрылся старый аэропорт Саратова.

Международный аэропорт Гагарин, способный принять миллион пассажиров в год, построен с нуля в 30 километрах от Саратова. Его площадь — 23 тысячи квадратных километров, а взлетно-посадочная полоса шириной 45 метров имеет протяженность три километра. Гагарин может принимать воздушные суда типа Boeing 767-300 ER, а на стоянке может разместиться 21 самолет.

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