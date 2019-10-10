Беременная невеста Тимати запутала поклонников ответом на вопрос о замужестве

Беременная невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова должна родить со дня на день, и ее подписчики в Instagram в ожидании этого события проявляют едва ли не большее нетерпение, чем сама будущая мама. И конечно, всех живо волнует тема замужества модели. И когда Решетова решила ответить сторис на вопросы пользователей, избежать этого вопроса ей не удалось. Однако ответ не только не внес ясности, но и еще больше запутал фанатов.

«Не пойму, ты замужем? Хочешь? Или хотела бы?» — поинтересовалась одна из подписчиц.

«ЗА мужем», — коротко ответила Анастасия, и поставила смайлик.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Решетова уже озадачивала поклонников намеками на свое семейное положение, назвав Тимати мужем. Известно, что музыкант подарил будущей матери своего ребенка кольцо в новогоднюю ночь. А через несколько недель Анастасия выложила в Instagram интригующий снимок, на котором стоит рядом с Тимати в белом платье. Однако с тех пор никакой официальной информации о бракосочетании так и не появилось.