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  4. Беременная невеста Тимати запутала поклонников ответом на вопрос о замужестве

Беременная невеста Тимати запутала поклонников ответом на вопрос о замужестве

, 22:46 Фото 122

Анастасия Решетова заявила, что уже «за мужем».

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Беременная невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова должна родить со дня на день, и ее подписчики в Instagram в ожидании этого события проявляют едва ли не большее нетерпение, чем сама будущая мама. И конечно, всех живо волнует тема замужества модели. И когда Решетова решила ответить сторис на вопросы пользователей, избежать этого вопроса ей не удалось. Однако ответ не только не внес ясности, но и еще больше запутал фанатов.

«Не пойму, ты замужем? Хочешь? Или хотела бы?» — поинтересовалась одна из подписчиц.

«ЗА мужем», — коротко ответила Анастасия, и поставила смайлик.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Решетова уже озадачивала поклонников намеками на свое семейное положение, назвав Тимати мужем. Известно, что музыкант подарил будущей матери своего ребенка кольцо в новогоднюю ночь. А через несколько недель Анастасия выложила в Instagram интригующий снимок, на котором стоит рядом с Тимати в белом платье. Однако с тех пор никакой официальной информации о бракосочетании так и не появилось.

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