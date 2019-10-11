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Харламов устал от лишнего веса и отказался есть на публике

, 9:34 20

Несмотря на растущий живот и тройной подбородок, комик ограничил себя в еде только вне дома.

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

Комик Гарик «Бульдог» Харламов стал стремительно толстеть и принял решение ограничить себя в еде, пишет «Экспресс газета». С начала работы в Comedy Club артист не гнался за стройностью. Легкая полнота была частью его образа и неоднократно становилась предметом шуток со стороны коллег.

Меж тем возраст и расшатанное здоровье дают о себе знать. 38-летний Харламов набрал лишний вес. Вырос живот, появился третий подборок, самочувствие ухудшилось. Чтобы остановить неприятный процесс, Гарик пошел на крайнюю для себя меру: перестал питаться на публике. Встреч и вечеринок в жизни юмориста хватает. Теперь при выходе в свет он старается не есть и почти не пьет.

Однако заметно похудеть артисту едва ли удастся – дома он по-прежнему ни в чем себе не отказывает. И к тому же активному отдыху предпочитает лежание на диване и компьютерные игры. Супруга, актриса Кристина Асмус протестует против такой позиции мужа, но ничего поделать не может. Гарик остается верен собственным привычкам и пока не планирует взять себя в жесткие рамки.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты обратили внимание на отсутствие обручального кольца у Кристины Асмус и подумали о ее разводе с Харламовым.

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