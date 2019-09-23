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  4. Фанаты заметили, что Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо

Фанаты заметили, что Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо

, 19:27 332

Наблюдательные поклонники заметили, что на кинофестивале в Ялте на пальце актрисы отсутствовало обручальное кольцо, и сделали вывод, что она развелась с Гариком Харламовым.

Фото: Instagram @asmuskristina

Наблюдательные поклонники Кристины Асмус обнаружили еще одно подтверждение слухам о расставании актрисы с супругом — шоуменом Гариком Харламовым. На кинофестивале «Евразийский мост», который в середине сентября проходил в Ялте, бравшие у Кристины автографы фанаты заметили, что обручальное кольцо на пальце актрисы отсутствует, пишет KP.RU.

До этого публика обратила внимание, что пару давно нигде не видели вместе, а обручальное кольцо Харламов тоже не носит.

Звезда «Интернов» Кристина Асмус и юморист, резидент Comedy Club Гарик Харламов сочетались браком в 2013 году, а в январе 2014 у них родилась дочь Анастасия. Как сообщал 5-tv.ru еще в июне супруги трогательно поздравляли друг друга в соцсетях с очередной годовщиной начала отношений. Примечательно, что слухи о разводе звездной пары муссировались еще более года назад, и аргументы были те же.

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