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Цена на нефть выросла после ЧП с иранским танкером в Красном море

, 15:25 Эфирная новость 29

Взрыв на борту танкера произошел 11 октября, когда судно находилось в 96 километрах от саудовского порта Джидда.

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Фото, видео: Twitter @VandanaHari_SG, 5-tv.ru

Цена за бочку нефти Brent после сообщений о взрыве на иранском танкере, который в этот момент находился в 96 километрах от саудовского порта Джидда, приблизилась к 60 с 58,3 долларов США. Об этом в интервью «Известиям» сообщил генеральный директор АО «Нафтагаз» Ислам Назаралиев.

«Иранские власти утверждают, что этот ракетный удар по танкеру является терактом или местью за недавнюю атаку на заводы в Саудовской Аравии. Тогда цена на нефть достигла $71 в моменте», — заявил эксперт.

Как сообщал ранее взрыв на иранском танкере в Красном море прогремел 11 октября. Судно было объято пламенем. Среди возможных версий случившегося рассматривается теракт. Известно, что поврежденное судно направилось в сторону Персидского залива.

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