Путин прибыл в Ашхабад на заседание Совета глав государств СНГ

Владимир Путин примет участие в заседании глав стран СНГ. Самолет президента приземлился в Ашхабаде поздно вечером в четверг, 10 октября. Повестка саммита насыщенная, помимо обсуждения общих вопросов предстоит выбрать председателя СНГ и провести двустороннюю встречу с Гурбангулы Бердымухаммедовым.

На ней лидеры России и Туркменистана обсудят укрепление двустороннего сотрудничества и актуальные региональные темы. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он также отметил, что торгово-экономическое взаимодействие между нашими странами расширяется. Ну а кроме того, главы стран-участниц СНГ наметят план очередной встречи в Ташкенте, она пройдет 16 октября.

А тем временем, как ранее сообщал 5-tv.ru, Владимир Зеленский заявил об отсутствии планов встречи с Путиным