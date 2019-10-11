Дональд Трамп выбрал нового посла США в РФ

Президент США Дональд Трамп выдвинул на должность посла страны в России первого заместителя главы Госдепартамента Джона Салливана. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Теперь кандидатуру Салливана должен утвердить американский сенат. В Москве уже одобрили предложенного Трампом дипломата, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Если Салливана назначат на должность, то связанные с Россией вопросы будут чаще обсуждаться в Госдепе. Об этом российскому агентству сообщил эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов.

Специалист считает, что дипломат не будет обладать самостоятельностью: ему предстоит действовать в строгом соответствии с указаниями Трампа.

До недавнего времени пост посла США в России занимал Джон Хантсман. Его полномочия завершились 3 октября. На пост он заступил в октябре 2017 года. Как сообщал 5-tv.ru, теперь Хантсман планирует вернуться в родной штат Юта и баллотироваться там на пост губернатора.

Джону Салливану 59 лет. Пиком его карьеры считается должность исполняющего обязанности главы Госдепартамента. Он занимал ее с 1 по 26 апреля 2018 года.

В июле 2019-го Салливан возглавлял американскую делегацию на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве. Он известен резкими высказываниями в адрес Москвы и призывами дать решительный ответ на исходящую от нее угрозу.