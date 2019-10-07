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  4. Активисты атакуют фильм «Джокер» с обвинениями в пропаганде насилия

Активисты атакуют фильм «Джокер» с обвинениями в пропаганде насилия

, 9:43 Эфирная новость 61

Премьера кинокартины вызвала неоднозначную реакцию среди зрителей и властей в США.

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Фото, видео: Кадр из х/ф "Джокер" (2019 г.), 5-tv.ru

В США зрители требуют запретить показ фильма Джокер. Картина изобилует сценами насилия с применением оружия, ее просто страшно смотреть. Люди в ужасе выбегают из кинозалов после первых же кадров. В Калифорнии уже отменили несколько показов. Скандальный «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли вышел в прокат 3 октября. Во время премьеры все кинотеатры охраняла полиция. Такие меры безопасности приняли из-за трагедии в 2012 году. Тогда на показе «Бэтмена» местный житель открыл огонь по зрителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, чего ожидать от новой истории о самом мрачном комике «Джокере».

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