Активисты атакуют фильм «Джокер» с обвинениями в пропаганде насилия

В США зрители требуют запретить показ фильма Джокер. Картина изобилует сценами насилия с применением оружия, ее просто страшно смотреть. Люди в ужасе выбегают из кинозалов после первых же кадров. В Калифорнии уже отменили несколько показов. Скандальный «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли вышел в прокат 3 октября. Во время премьеры все кинотеатры охраняла полиция. Такие меры безопасности приняли из-за трагедии в 2012 году. Тогда на показе «Бэтмена» местный житель открыл огонь по зрителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, чего ожидать от новой истории о самом мрачном комике «Джокере».