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  4. Mercedes в шестой раз подряд взял Кубок конструкторов «Формулы-1»

Mercedes в шестой раз подряд взял Кубок конструкторов «Формулы-1»

, 11:29 20

По итогам Гран-при Японии-2019 Вальттери Боттас и Льюис Хэмилтон обошли по очкам конкурентов из Ferrari.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Hoch Zwei, Reuters

Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно выиграла Кубок конструкторов-2019, сообщает РИА Новости. 13 октября в гонке Гран-при Японии пилоты немецкой марки набрали 40 очков. Финляндец Валттери Боттас по итогам 53 кругов взял первое место с 25 очками. Британец Льюис Хэмилтон с 15 очками стал третьим в списке из двадцати участников.

Тем самым Mercedes оставил далеко позади основных конкурентов из Ferrari. Представитель этой команды, немец Себастьян Феттель занял в заезде второе место. Гонщик отстал от Боттаса на 11 с лишним секунд и получил 18 очков. Его партнер из Монако Шарль Леклер набрал лишь восемь очков.

Немецкая команда победила в этой гонке шестой раз подряд. За 60-летнюю историю турнира такого успеха достигал лишь Ferrari — с 1999 по 2008 годы.

Кубок конструкторов — главная награда для разработчиков гоночных болидов «Формулы-1». Победитель определяется Международной автомобильной федерацией (FIA) на основе системы начисления очков на проводимых в течение сезона Гран-при «Формулы-1». Впервые Кубок получил в 1958 году конструктор Vanwall.

Ранее 5-tv.ru писал, что лучшие спортсмены мира примут участие в гонке серии DTM на автодроме «Игора Драйв» под Петербургом

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