Забор, остановка, БТР: ТОП-3 ярких ДТП с автомобилями «каршеринга» за уикенд

«Когда их запретят?!» В Петербурге за ночь произошло три «каршеринговых» ДТП

В Санкт-Петербурге в ночь на воскресение, 13 октября, три водителя каршеринговых автомобилей попали в ДТП. Фотографии с места происшествий опубликовали в соцсети.

Уикенд закончился печально для пользователя услугами каршеринга на перекрестке улиц Энгельса и Шостаковича. «Казенная» машина влетела в остановку. Помимо превратившегося в груду железа капота, пострадавших в ДТП нет.

Второй удачливый водитель каршерингового авто врезался в забор на перекрестке улицы Подвойского и проспекта Солидарности. В данной аварии к разбитому «в хлам» капоту прибавилось сломанное ограждение.

Завершает «ТОП» аварий с каршеринговым авто водитель, въехавший в бронемашину на Выборгской набережной.

В сети пользователи возмутились колоссальной концентрацией ДТП в последнее время, спровоцированных водителями, использующими арендные автомобили.

«Когда их запретят?!» — в отчаянии вопрошает фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девушка за рулем каршерингового авто сбила пешеходов в Петербурге.