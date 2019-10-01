Девушка за рулем каршерингового авто сбила пешеходов в Петербурге

Девушка-водитель за рулем каршерингового автомобиля совершила наезд на троих людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 30 сентября.

Авария произошла на перекрестке улицы Купчинской и Дунайского проспекта. Как рассказали очевидцы, пешеходы передвигались на разрешающий сигнал светофора, в тот момент, когда их сбила машина.

Известно, что один из пострадавших госпитализирован с травмой ноги.

На месте аварии работают экстренные службы города. Им предстоит выяснить, что стало причиной ДТП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полицейский автомобиль столкнулся с бетономешалкой в Петербурге.