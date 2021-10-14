Покров Пресвятой Богородицы: что можно и что нельзя делать 14 октября

Православные верующие 14 октября отмечают праздник Покров Пресвятой Богородицы. Он связан с преданием, повествующем о явлении Девы Марии жителям Константинополя, пишут dni.ru.

Город Царьград (прежнее название Константинополя — Прим.ред.) окружили сарацины. Местные жители уже были готовы сдаться. Внезапно из ниоткуда возникла Богоматерь. Она расправила свой плащ и накрыла им город. Вскоре захватчики исчезли, оставив людей в покое.

Праздновать Покров начали с середины XII века — благодаря святому Русской православной церкви Андрею Боголюбскому.

Традиции и обычаи на Покров:

Рано утром наши предки шли в церковь. Женщины считали — чем раньше придешь в священное место, тем быстрее выйдешь замуж.

14 октября на Руси отправлялись в лес за рыжиками и груздями. Считалось, что после Покрова этих грибов уже не будет.

В этот день завершался сбор урожая хлеба. Снопы просушивали и заносили в дом на длительное хранение.

Хозяйки пекли блины, которыми впоследствии угощали не только членов семьи, но и знакомых.

Что нельзя делать 14 октября:

В Покров нежелательно ссориться с близкими и сквернословить. В противном случае удача отвернется от ослушавшихся.

14 октября нельзя заниматься тяжелым трудом. Работа в этот день может принести несчастья.

Не стоит также давать пустые обещания. Того, кто не собирается отвечать за свои слова, ждут неудачи.

Приметы на 14 октября:

На Покров выпал снег — ждать снежное Рождество не стоит.

Утром пошел дождь — следующий день выдастся погожим.

14 октября стоит теплая и солнечная погода — осень затянется.

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