Покупать уже сейчас: какие продукты к Новому году лучше не откладывать

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 44 0

Эксперт советует разделить праздничные покупки на три этапа — и предупреждает, что часть товара к декабрю заметно подорожает.

Какие продукты к Новому году стоит купить уже в ноябре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Эксперт Перепелкин назвал продукты, которые можно купить к Новому году заранее

Часть продуктов для новогоднего стола лучше покупать заранее, чтобы сэкономить деньги и избежать декабрьского ажиотажа. Эксперт РЭУ имени Г. В. Плеханова Николай Перепелкин рассказал агентству «Прайм», какие покупки можно сделать уже сейчас.

В первую очередь специалист советует заранее приобрести консервы и бакалею. В список входят майонез, масло, мука, сахар, крупы, специи, чай и кофе. Также можно заранее купить конфеты, шоколад, орехи, сухофрукты и печенье.

Отдельно эксперт рекомендует не откладывать покупку красной икры и других деликатесов в герметичной упаковке. При выборе такой продукции стоит обращать внимание на заводскую тару и срок годности — он должен быть рассчитан как минимум до середины января.

Алкоголь, если он точно будет на праздничном столе, также советуют приобретать заранее. По словам Перепелкина, цены на спиртное могут вырасти примерно на 8–10%.

При этом покупать все продукты задолго до праздника не стоит. Свежие овощи, фрукты, мандарины, зелень, мясо, рыбу и молочные продукты эксперт рекомендует приобретать ближе к Новому году, поскольку они быстро портятся.

Готовые салаты, нарезки и выпечку также лучше оставить на последние дни перед праздником. Такие продукты не предназначены для длительного хранения. Чтобы не тратить лишние деньги и время, Перепелкин советует сначала составить новогоднее меню, а затем разделить покупки на три этапа: «сейчас», «за неделю» и «за день-два до праздника».

Такой подход позволит заранее приобрести продукты длительного хранения, а скоропортящиеся оставить накануне праздника. 

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