Опасно для жизни? Почему нельзя хранить лекарства в таблетнице

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 23 0

Особую осторожность следует соблюдать с препаратами для лечения тромбоза и заболеваний щитовидной железы.

Почему нельзя хранить лекарства в таблетнице

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Панов: изменение хранения лекарств может разрушить их действующее вещество

Если хранить лекарства в таблетнице, то они могут испортиться. Об этом Life.ru рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА (Российский технологический университет) Алексей Панов.

По словам эксперта, особенно осторожно нужно обращаться с препаратами для лечения тромбоза и заболеваний щитовидной железы.

«Заводская упаковка защищает лекарственные вещества от влаги, света и кислорода», — пояснил Панов.

Собеседник издания добавил, что после извлечения таблеток из упаковки может начаться их разрушение. При этом на внешнем виде лекарства это никак не отразится. В конечном счете это может привести к тому, что препарат будет неэффективен.

«Таблетка может сохранять первоначальный цвет, форму и запах, хотя ее свойства уже изменились», — сказал Панов.

Химик подчеркнул, что также внимательнее стоит относиться к препаратам, которые применяются при приступах стенокардии. Их лучше хранить в упаковке, а не в таблетнице. Панов объяснил, что обычный пластиковый контейнер не способен обеспечить аналогичные условия хранения. Тем временем как контакт с влажным воздухом запускает процесс разрушения лекарственного препарата.

При этом не стоит забывать, что перед приемом любого лекарства лучше всего посоветоваться с врачом, поскольку ошибка в выборе препарата может стоить жизни. Крайне опасно самостоятельно пить, например, таблетки для снижения давления и коррекции сердечного ритма. По словам Панова, каждый организм индивидуален. Поэтому, если препарат помог одному человеку, то не факт, что он поможет и другому.

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