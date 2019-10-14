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  4. Советник Эрдогана не исключил столкновений между армиями Турции и Сирии

Советник Эрдогана не исключил столкновений между армиями Турции и Сирии

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Представитель Анкары посоветовал Дамаску не пытаться помочь курдам.

Фото: ТАСС/Ammar Safarjalani

Советник президента Турции Реджепа Эрдогана Ясин Актай не исключил вооруженных столкновений между сирийскими и турецкими военнослужащими на границе двух стран.

«Если сирийская армия <…> готовится воевать с турецкой армией и способна на это, то, пожалуйста», — цитирует его слова РИА Новости.

Советник турецкого лидера считает наиболее вероятным местом для столкновений северо-восток Сирии. По его словам, у Дамаска «нет сил» для противостояния Анкаре в этом регионе. Властям Сирии стоит задуматься, вводить ли туда войска и «усложнять ситуацию там», посоветовал политик.

Соглашение между официальным Дамаском и курдами Актай назвал признаком «враждебности по отношению к Турции». Он подчеркнул, что Анкара не приемлет присутствия курдских формирований рядом с границей Турции.

В Турции курдов считают террористами. Для их уничтожения власти страны проводят военную операцию «Источник мира». Власти Сирии тем временем заявили о намерении отразить атаку турецкой армии и протурецких боевиков.

Как сообщал 5-tv.ru, на северо-востоке Сирии находятся семь тюрем для террористов и восемь лагерей для временно перемещенных лиц. В них содержатся около 120 тысяч человек. Ранее Минобороны РФ опубликовало карту указанных лагерей и тюрем в Сирии.

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