Советник Эрдогана не исключил столкновений между армиями Турции и Сирии

Советник президента Турции Реджепа Эрдогана Ясин Актай не исключил вооруженных столкновений между сирийскими и турецкими военнослужащими на границе двух стран.

« Если сирийская армия <…> готовится воевать с турецкой армией и способна на это, то, пожалуйста» , — цитирует его слова РИА Новости.

Советник турецкого лидера считает наиболее вероятным местом для столкновений северо-восток Сирии. По его словам, у Дамаска «нет сил» для противостояния Анкаре в этом регионе. Властям Сирии стоит задуматься, вводить ли туда войска и «усложнять ситуацию там», посоветовал политик.

Соглашение между официальным Дамаском и курдами Актай назвал признаком «враждебности по отношению к Турции». Он подчеркнул, что Анкара не приемлет присутствия курдских формирований рядом с границей Турции.

В Турции курдов считают террористами. Для их уничтожения власти страны проводят военную операцию «Источник мира». Власти Сирии тем временем заявили о намерении отразить атаку турецкой армии и протурецких боевиков.

Как сообщал 5-tv.ru, на северо-востоке Сирии находятся семь тюрем для террористов и восемь лагерей для временно перемещенных лиц. В них содержатся около 120 тысяч человек. Ранее Минобороны РФ опубликовало карту указанных лагерей и тюрем в Сирии.