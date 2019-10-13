Минобороны РФ опубликовало карту подконтрольных курдским формированиям лагерей в Сирии

Более 14 тысяч 600 боевиков ИГИЛ* находятся в семи тюрьмах в сирийской провинции Хасеке, это следует из опубликованной на сайте Минобороны РФ карты.

В самой маленькой тюрьме для террористов «Эль-Маликия» размещены около 650 боевиков. В самой крупной «Шаддади» — более девяти тысяч. Общая численность арестантов в семи тюрьмах составляет 14 тысяч 650 человек, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Минобороны РФ

На карте ведомства также указаны восемь лагерей для временно перемещенных лиц. В них содержатся около 100 тысяч человек, в том числе жены и дети экстремистов. Российские военные сообщили, что в лагерях распространены опасные инфекционные заболевания. В частности, гепатит «А», лейшманиоз и острые кишечные инфекции.

Руководитель российского ЦПВС генерал-майор Алексей Бакин рассказал, что указанные тюрьмы и лагеря охраняют поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» (SDF). По его словам, гуманитарная обстановка на северо-востоке Сирии, где находятся тюрьмы и лагеря, осложняется. Кроме того, все стороны сирийского урегулирования должны принять меры, чтобы не допустить выход террористов из тюрем на свободу, призвал Бакин.

* — запрещена в России.