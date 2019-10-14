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Рыбин признался, что Сенчукова была влюблена в Маликова

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Сам лидер группы «Дюна» в юности был без ума от Орнеллы Мути.

Фото: Instagram @_exclusive_life_stars

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал, что во время знакомства с будущей супругой Натальей Сенчуковой она призналась ему в чувствах к певцу Дмитрию Маликову. Откровением музыкант поделился в эфире НТВ.

57-летний Рыбин рассказал, что познакомился с Сенчуковой, когда ей было 18 лет. Тогда она смогла каким-то образом раздобыть номер телефона отца Дмитрия Маликова. Влюбленная девушка засыпала музыканта просьбами познакомить ее с его сыном.

«Когда мы познакомились с Наташей, у нее висела фотография Маликова», — вспомнил еще одну деталь основатель «Дюны».

Он признался, что сам в юности был без ума от итальянской актрисы Орнеллы Мути. На один из фильмов с ее участием не пускали подростков младше 16 лет. Чтобы увидеть ленту «Народный роман», Рыбину с друзьями пришлось забраться в кинотеатр через крышу.

Виктор и Наталья не спешили регистрировать отношения в течение некоторого времени после начала совместной жизни. Они решились на такой шаг только после того, как в их молодой семье появился сын Василий, пишет StarHit.

Как сообщал 5-tv.ru, в этом году Рыбин и Сенчукова отпраздновали 19-летие совместной жизни.

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