Победившие рак Рыбин и Сенчукова празднуют 19-летие совместной жизни

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и певица Наталья Сенчукова, которые оба на протяжении нескольких лет боролись с онкологией, празднуют 8 октября 19 лет совместной жизни.

Эта пара всегда вызывала симпатию и уважение у поклонников — супруги лучились от счастья. Однако однажды в их дом пришла беда — у обоих был диагностирован рак кожи. К счастью, недуг был выявлен на ранней стадии, и сейчас побежден окончательно.

Наталья разместила в Instagram архивное фото 2009 года того дня, когда состоялось венчание. На нем молодожены целуются, а на ней надето элегантное облегающее белое платье в пол с глубоким декольте.

« Осенний поцелуй после… 19-ти лет совместной жизни. Венчание. 2009 год », — подписала она снимок.

Instagram @nsenchukova_official

Поклонники, которые всячески поддерживали Рыбина и Сенчукову во время борьбы с болезнью, очень обрадовались годовщине их свадьбы.

«Счастья вам и взаимопонимания. Безграничной любви и всего самого доброго и светлого в жизни!» — написал один из подписчиков.

«Молодцы! Сберегли свою любовь и остались верны ей!» — отметил другой.

«Поздравляем вас от души! Здоровья вам, любви и счастья», — пожелал третий.

Ранее Наталья Сенчукова рассказала, как победила рак вместе с Виктором Рыбиным.