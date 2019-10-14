Элтон Джон назвал Майкла Джексона «по-настоящему психически больным человеком»

Элтон Джон в своей автобиографической книге «Я», которая выходит в свет 15 октября называет Майкла Джексона «по-настоящему психически больным человеком», сообщает интернет-портал TMZ.

«Я имею это в виду не в переносном смысле. Он действительно был болен психически, был тревожным человеком», — цитирует Элтона Джона издание.

Музыкант утверждает, что по какой-то причине Джексон был совершенно неспособен общаться со взрослой аудиторией, и приводит случай, когда пригласил певца на вечеринку, но в итоге нашел его играющим с сыном своей экономки.

«Я знал Майкла с 13 или 14 лет… Он был просто самым очаровательным ребенком, которого вы только могли себе представить. Но в какой-то момент в последующие годы он начал отстраняться от мира и уходить от реальности, как Элвис Пресли», — пишет Элтон Джон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после выхода документального фильма «Покидая Неверленд», в котором Майкла Джексона обвинили в домогательствах и насилии над детьми, шестилетнему сыну Евгения Плющенко Саше запретили выступать со своей ледовой программой на международных соревнованиях.