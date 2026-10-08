«Каждый день — это выбор»: Наталия Власова рассказала о новом этапе жизни

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 15 0

Артистка поделилась своим взглядом на успехи и неудачи в жизненных начинаниях.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Roman Naumov; 5-tv.ru

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Наталия Власова: каждый день в жизни человека это новые шансы и возможности

Каждый день в жизни человека несет с собой новые шансы и возможности выбрать верный для себя путь. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась певица Наталия Власова.

«Каждый день — это выбор, ты все время выбираешь, каждый день, и живешь с результатом своего выбора», — сказала она.

В качестве примера Власова привела саму себя — по словам артистки, у нее давно была мечта создать свой собственный «женский клуб». Несмотря на то, что таких проектов создано уже много, певица верила, что у нее получится нечто уникальное.

Идея проекта зрела три года, и в итоге он получил название «красивые привычки с Наталией Власовой». Это авторское пространство певицы, в котором та делится своим стилем жизни. Артистка рассказывает своим единомышленницам о том, как она начала новый этап в жизни, когда развелась с мужем, обрезала волосы и поехала путешествовать по Индии.

Кроме того, певица всегда открыта новому. Например, она в последнее время увлеклась диджеингом. Власова очень любит танцевальную музыку и в шутку посоветовала корреспонденту не удивляться, если тот однажды увидит ее в больших наушниках и кожаной косухе в компании диждея Евгения Рудина, известного как DJ Грув.

По мнению Наталии, нельзя бояться проб и ошибок. Любая неудача — это точка разворота. В конечном счете каждая из них обернется прорывом и новой победой.

Ранее Наталия Власова рассказала 5-tv.ru о том, как соцсети изменили шоу-бизнес.

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