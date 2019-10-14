«Русская Кардашьян» в леопардовом бикини показала пышные формы со всех ракурсов

Известная российская модель и блогер Анастасия Квитко продолжает соблазнять поклонников, демонстрируя свои «аппетитные» формы в самых облегающих и откровенных нарядах. Благодаря своим неординарным пропорциям тела, девушка заслужила славу «русской Кардашьян» и продолжает подогревать к себе интерес, публикуя сексуальные снимки.

За жизнью русской красавицы с интересом следят более десяти миллионов подписчиков, которые не перестают повторять под каждым снимком, что в любой одежде Квитко выглядит бесподобно. Однако больше всего восхищения у фанатов вызывает дефиле модели в купальниках, которые она то и дело меняет.

На этот раз «русская Кардашьян» предстала перед поклонниками в леопардовом бикини. Блогер отправилась на прогулку на яхте и специально для фолловеров сделала несколько пикантных кадров, на которых продемонстрировала свое соблазнительное одеяние. Девушка покрутилась перед камерой со всех сторон, при этом показав свой пышный бюст и «аппетитные» ягодицы, едва прикрытые купальником.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» в лосинах с узором «в дырочку» обратилась к поклонникам.