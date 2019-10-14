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  4. «Русская Кардашьян» в лосинах с узором «в дырочку» обратилась к поклонникам

«Русская Кардашьян» в лосинах с узором «в дырочку» обратилась к поклонникам

, 4:18 Фото 12

Фанаты были впечатлены пышной «пятой точкой» Анастасии Квитко.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко не перестает удивлять своих фолловерам все новыми эротичными нарядами. На этот раз модель, которую за пышные формы прозвали «русской Кардашьян», предстала на своей странице в Instagram в крайне аппетитном, по мнению поклонников, образе.

Девушка стоит спиной к камере, на ней — крохотное бикини и лосины с «дырявым» узором. Поза Квитко позволяет во всей красе оценить масштаб впечатляющей формы «пятой точки» модели.

Instagram @anastasiya_kvitko

«Русская Кардашьян» в подписи к фото спрашивает поклонников, как проходят их выходные. Вопрос Квитко вызывает бурный всплеск обсуждения, ведь вниманием своих фанатов модель радует очень редко.

«Как же ты прекрасна!»

«О, боже, что ты со мной творишь!»

«Богиня», — не устают восхищаться фолловеры, преимущественно мужского пола.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как «русская Кардашьян» пробежалась по улицам Майами в облегающих лосинах.

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