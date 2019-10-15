Обыски проходят в 30 субъектах РФ в рамках дела ФБК об «отмывании денег»

В 30 субъектах России сотрудники полиции проводят обыски в рамках расследования уголовного дела об отмывании денежных средств, выделяемых впоследствии на финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБK).

Как сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко, обыски проходят как в штабах ФБК , так и на квартирах у некоторых сотрудников региональных подразделений ФБК. Правоохранители изымают предметы и документы, представляющие ценность для расследования. Некоторые представители ФБК вызваны на допрос.

«По ходатайству СК России судом наложен арест на открытые ФБК в кредитных организациях счета. Установлено, что на указанные счета поступали денежные средства из иностранных источников. В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента», — добавила Петренко.

В соцсетях сообщается об обысках в Уфе, Саратове, Самаре, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители 5 сентября нагрянули с обысками в офис ФБК в Москве.