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  4. «Забыла о косметике»: Дарья Клюкина отказалась от макияжа

«Забыла о косметике»: Дарья Клюкина отказалась от макияжа

, 18:30 Фото 25

Участница телешоу «Холостяк» и, с недавнего времени новобрачная, больше не пользуется косметикой и наслаждается естественной красотой.

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Фото, видео: Instagram @klyukina_d

Дарья Клюкина ежедневно делится фотографиями и видео с отдыха на Мальдивских островах. Девушка настолько отошла от повседневных забот, что решила даже не пользоваться косметикой. Она предпочла наслаждаться естественным отражением в зеркале.

«Наконец-то забыла о косметике и наслаждаюсь естественным отражением в зеркале» — поделилась она в своем Instagram.

Instagram @klyukina_d

Клюкина также рассказала, как ухаживает за кожей лица во время своих мальдивских каникул.

«Из ухода лишь самое необходимое — очищение, увлажнение и санскрин с высокой степенью защиты» — рассказала Дарья подписчикам.

Результат налицо! Кожа Дарьи Клюкиной выглядит свежей и здоровой.

«Кожа не травмируется, а приобретает легкий румянец, переходящий в красивый загар» — продемонстрировала результат девушка.

Ранее 5-tv.ru делился фотографиями с предположительно медового месяца Клюкиной.

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