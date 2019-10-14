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  4. «Тропиканочка!» Дарья Клюкина показала фото с отдыха на Мальдивах

«Тропиканочка!» Дарья Клюкина показала фото с отдыха на Мальдивах

, 12:12 Фото 1 594

На тропических островах модель отдыхает после грандиозной, масштабной свадебной вечеринки.

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Фото, видео: Instagram @klyukina_d

Российская модель и победительница шоу «Холостяк» 25-летняя Дарья Клюкина опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на Мальдивских островах. Очевидно там манекенщица проводит медовый месяц со своим супругом Владимиром Чоповым.

Совсем недавно пара сыграла свадьбу на шикарной вилле в Италии. В числе гостей были певец Дима Билан и продюсер Яна Рудковская. Вел торжественную церемонию «золотой голос России» Николай Басков.

На Мальдивах Дарья Клюкина наслаждается спокойствием. На снимке модель позирует в откровенном песчано-желтом бикини, парео с леопардовым принтом, повязанном на бедрах, и стильных солнцезащитных очках в золотой оправе. Фото манекенщицы сделано на террасе экзотичного тропического бунгало, расположенного на берегу Индийского океана.

«Очень легкий понедельник!» — шутливо похвасталась знаменитость.

Instagram @klyukina_d

Поклонники Дарьи Клюкиной искренне восхитились «сочностью» новой публикации. Фанатов привели в восторг и идеальная стройная фигура кумира, и ее стильный пляжный наряд, и необыкновенные мальдивские «декорации».

«Ты — волшебная фантазия. Я даже не уверен, что ты настоящая, ты слишком красива!»

«Эх, хороша! Тропиканочка!»

«Какая красавица!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в соцсети бурно обсуждают видео со свадьбы Дарьи Клюкиной.

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