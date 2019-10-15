Видео: военные самолеты ОАЭ нарисовали в небе триколор в честь приезда Путина

Президент России Владимир Путин прибыл в президентский дворец в Абу-Даби для переговоров с руководством страны. В честь приезда Путина самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) нарисовали в небе российский триколор.

Государственный визит Путина в ОАЭ проходит 15 октября. Ко дворцу российский лидер подъехал на автомобиле Aurus. Кортеж президента сопровождали автомобили марки Mercedes с эмиратскими номерами и надписью «ДПС» на капотах.

Aurus российского лидера отделился от кортежа при въезде на территорию дворца. Сопровождать его начали 12 конных всадников с флагами России и ОАЭ. В это же время над дворцом пролетели семь истребителей, раскрасив небо цветами российского флага, а пушки произвели 21 залп. Вместе с ними Путина встретил почетный караул и военный оркестр.

Как сообщает РИА Новости, в Абу-Даби уже начались переговоры Путина с наследным принцем ОАЭ, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны Мухаммедом Аль Нахайя. В настоящее время он фактически руководит государством из-за проблем со здоровьем у президента ОАЭ Халифы бен Заида аль-Нахайяна.

Основными темами переговоров Путина и аль-Нахайяна станут энергетика, развитие торговли, а также важнейшие мировые и ближневосточные проблемы с акцентом на происходящее в Сирии, Ливии, Йемене и Персидском заливе.

Как ранее писал 5-tv.ru, 14 октября Путин посетил в Саудовскую Аравию. Он встретился с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.