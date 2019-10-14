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  4. Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию — видео

Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию — видео

, 18:45 Эфирная новость 80

В Эр-Рияде российский лидер встретится с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

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Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил; 5-tv.ru

Ситуацию на Ближнем Востоке сегодня обсудят на самом высоком уровне в Саудовской Аравии.

В эти минуты в Королевстве встречают Владимира Путина. В планах — десятки важнейших соглашений о партнерстве на миллиарды долларов. Отмечу, это первый визит российского лидера в Эр-Рияд за последние 12 лет.

Раньше ситуацию, когда иностранец, да еще мужчина вот так запросто беседует за чашкой кофе с местной жительницей, была почти невозможной. Теперь все иначе. Женщины могут водить машину, а в августе даже разрешили путешествовать без опекуна.

Саудовскую Аравию не узнать — уж очень сильно страна изменилась за эти годы. В этом убедился и наш корреспондент, Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета.

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